Европейский союз является заложником оголтелой внешнеполитической линии Польши и стран Прибалтики. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Так он прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с РФ в 2021 году и таким образом косвенно спровоцировали начало военного конфликта на Украине.

"Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Евросоюз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава", - отметил Песков, добавив, что "это видно невооруженным глазом". "Поэтому можно себе представить, что госпожа Меркель, действительно, права в этом плане", - указал представитель Кремля.