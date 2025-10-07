Президент РФ учредил премию в области культуры за произведения для детей

Президент России Владимир Путин своим указом учредил премию в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

"Премия является высшим признанием заслуг деятелей культуры и российских организаций, осуществляющих свою деятельность в области культуры, перед государством и обществом в просвещении и воспитании подрастающего поколения посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития", - следует из текста документа.

Премия будет присуждаться ежегодно. Ее будут вручать в том числе за многолетнюю творческую, педагогическую и просветительскую деятельность, создание талантливых произведений, творческих работ, реализацию творческих и исследовательских проектов в области культуры.

Премия будет присуждаться единоразово. В качестве награды соискатель получит денежное вознаграждение, почетный знак и фрачный знак лауреата.

На соискание премии могут выдвигаться в том числе творческие работники, работники и специалисты организаций культуры, педагоги в области культуры, продюсеры и издатели.