В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
/ Грузия / Политика / Цветные революции / Геополитика
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Организации, напрямую получающие деньги из Евросоюза, участвовали в попытке свержения власти в Грузии 4 октября. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"В течение четырех лет было пять попыток революции, профинансированных извне. И сейчас финансируемые напрямую из Евросоюза организации участвовали в попытке захвата власти", - сказал он в интервью телеканалу "Рустави-2".

Кобахидзе отметил, что, несмотря на подобные факты, Грузия остается "в режиме односторонней дружбы" с ЕС и готова в любой момент перезагрузить отношения. "В политике не бывает обид", - добавил премьер.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Политический аналитик Андрей Арешев считает, что «в Тбилиси была попытка «цветной революции» и организации массовых беспорядков с использованием оружия. Все это видели: и попытку прорыва к Президентскому дворцу, и сообщения Службы национальной безопасности Грузии о найденных арсеналах оружия. Так что это полноценная попытка государственного переворота, правда, менее масштабная, чем это было в 2024 году, когда были парламентские выборы, и Тбилиси сотрясали многотысячные демонстрации. Сейчас массовки было гораздо меньше».  

Эксперт отмечает, что «грузинская оппозиция постепенно маргинализируется, и если бы не внешняя поддержка, то шансов у нее вывести сколько-нибудь значительное число сторонников вообще не было бы.  Как известно, радикальная оппозиция бойкотировала недавние местные выборы. Радикалы и экстремисты группируются вокруг партии бывшего президента Саакашвили «Единое национальное движение» и у них есть поддержка, обусловленная их внешними спонсорами, прежде всего, европейскими».            

