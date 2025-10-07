Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 октября 2025 / 20:55
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
7 октября 2025 / 18:56
Грета Тунберг ответила на слова Трампа о ее психике
7 октября 2025 / 18:57
Грета Тунберг ответила на слова Трампа о ее психике
Шведская активистка Грета Тунберг отреагировала на замечание президента США Дональда Трампа о ее "проблемах с управлением гневом".

"Обращаюсь к Трампу: я с радостью приму от вас любые советы по решению проблем с так называемым "управлением гневом". Судя по вашему впечатляющему послужному списку, похоже, вы тоже страдаете от этого", - указала она на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Некоторое время назад американский лидер назвал Грету Тунберг "проказницей", заметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды. Таким образом он ответил на вопрос, касавшийся выдворения Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку "сумасшедшей и злой". 

