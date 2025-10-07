Мишустин: Россия готовится ввести безвизовый режим с Китаем

Россия готовится вести безвизовый режим для граждан Китая. Об этом со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На прошлой неделе на валдайском форуме президент объявил, что Россия в качестве ответного шага готовится вести безвизовый режим для граждан Китая. Наша главная задача - сделать путешествия у нас максимально безопасными, комфортными", - отметил глава правительства во время стратегической сессии по развитию туризма.