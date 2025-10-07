Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сегодня едва ли отражает официальную позицию Киева. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Арестовича о его готовности в случае избрания президентом Украины передать России территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не признавая при этом их юридический статус.

"На нынешнем этапе вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает", - отметил Песков в беседе с журналистами.

"Мы занимаемся конкретными делами. С этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла продолжительная пауза, не по нашей вине", - указал представитель Кремля.

Арестович в свете неопределенности относительно возможных будущих выборов на Украине ведет активную политическую деятельность, представляя себя как конструктивного кандидата на высший государственный пост. В недавнем интервью он заявил, что в случае избрания готов вывести украинские войска из присоединившихся в 2022 году к РФ четырех регионов, однако все равно не готов юридически признать утрату их, а также Крыма и Севастополя, Украиной.