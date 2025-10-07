Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2025 / 21:16
КОТИРОВКИ
USD
07/10
83.0000
EUR
07/10
96.8345
Новости часа
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции» В Кремле прокомментировали слова Арестовича о передаче России четырех регионов
Москва
7 октября 2025 / 21:16
Котировки
USD
07/10
83.0000
0.0000
EUR
07/10
96.8345
0.0000
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
В Кремле прокомментировали слова Арестовича о передаче России четырех регионов
7 октября 2025 / 19:33
В Кремле прокомментировали слова Арестовича о передаче России четырех регионов
© Михаил Синицын/ ТАСС

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сегодня едва ли отражает официальную позицию Киева. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Арестовича о его готовности в случае избрания президентом Украины передать России территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не признавая при этом их юридический статус.

"На нынешнем этапе вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает", - отметил Песков в беседе с журналистами.

"Мы занимаемся конкретными делами. С этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла продолжительная пауза, не по нашей вине", - указал представитель Кремля.

Арестович в свете неопределенности относительно возможных будущих выборов на Украине ведет активную политическую деятельность, представляя себя как конструктивного кандидата на высший государственный пост. В недавнем интервью он заявил, что в случае избрания готов вывести украинские войска из присоединившихся в 2022 году к РФ четырех регионов, однако все равно не готов юридически признать утрату их, а также Крыма и Севастополя, Украиной.

В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
19:33
В Кремле прокомментировали слова Арестовича о передаче России четырех регионов
19:14
Мишустин: Россия готовится ввести безвизовый режим с Китаем
18:57
Грета Тунберг ответила на слова Трампа о ее психике
18:45
Президент РФ учредил премию в области культуры за произведения для детей
18:30
Песков считает Евросоюз заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши
18:17
Politico назвала условие участия Трампа в саммите АСЕАН
17:58
ООН: в Газе каждые 17 минут оказывается убитым или искалеченным один ребенок
17:45
Кадыров заявил, что в Чечне не забудут протянутую Путиным руку в трудное время
17:32
Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан
17:17
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения