Президент Исландии пояснила, зачем страна без армии нужна НАТО

Исландия имеет стратегически важное значение для НАТО несмотря на то, что у страны нет регулярной армии. На этом акцентировала внимание президент страны Халла Тоумасдоуттир, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, который ранее якобы ставил под сомнение целесообразность членства Исландии в альянсе.

В ходе совместной пресс-конференции Тоумасдоуттир с президентом Финляндии Александером Стуббом журналист поинтересовался у исландского лидера, может ли ее страна "полагаться на Трампа и США в вопросах обороны". Журналист отметил, что в своей книге бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Трамп в ходе своего первого срока "ставил под вопрос существование Исландии в рамках НАТО" ввиду того, что у страны нет армии.

"Исландия и США - в числе стран - основательниц НАТО. И хотя у Исландии нет собственной армии, ее стратегическое местоположение действительно имеет значение. Я думаю, никому не стоит недооценивать важность этого факта и других вещей, которые Исландия может предложить в качестве средств мягкой силы", - сказала президент.

Некоторое время назад в Хельсинки Финляндия и Исландия подписали меморандум о взаимном понимании в области военного сотрудничества. Документ подразумевает содействие Рейкьявика усилиям НАТО в рамках Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO) и Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Исландия вошла в состав Североатлантического альянса в 1949 году и является единственной страной военного блока, у которой нет регулярной армии. Обеспечение обороноспособности страны осуществляется силами союзников по НАТО.