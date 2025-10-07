Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, направив ему "теплые, нестандартные" поздравления. Об этом сообщил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Сегодня поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых и, я бы сказал, нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее", - указал он в беседе с журналистами.

Ушаков отметил, что телефонные звонки уже идут. "Мы сегодняшний день спланировали так, что основные звонки по телефону будут проведены после 14 часов дня. И потом мы кратко проинформируем о том, кто звонил и поздравил Путина, параллельно с письменными поздравлениями", - сказал представитель Кремля.

По его словам, к настоящему времени получено "где-то уже 30 или 40 поздравлений". В числе первых Путина также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я сказал, что некоторые написали нестандартные, весьма красивые поздравления. Я назвал двух лидеров, но могу еще: белорусский тоже. Хорошие, теплые поздравления", - добавил Ушаков.

Во вторник, 7 октября, Путину исполнилось 73 года.