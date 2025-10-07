В Испании одобрили применение каннабиса в медицине

Правительство Испании одобрило указ об использовании каннабиса в медицинских целях. Об этом сказано в пресс-релизе министерства здравоохранения королевства.

Отмечается, что Совет министров принял декрет, "регулирующий медицинское использование каннабиса в стандартизированных препаратах".

"Рецептура должны назначаться исключительно врачами-специалистами, когда существуют документально подтвержденные клинические показания для его применения. Изготовление будет осуществляться только в авторизованных больничных аптеках", - указали в министерстве.

Указ также предполагает создание реестра под управлением Испанского агентства по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, в который должны быть включены все стандартизированные препараты каннабиса, применяемые при изготовлении рецептур. Ответственные лаборатории будут обязаны обеспечивать надлежащее производство и распространение, а также подвергать аудиту свою цепочку поставок.