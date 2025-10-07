Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 октября 2025 / 22:26
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
7 октября 2025 / 18:56
Безопасность
Безопасность
Путин: Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей СВО
7 октября 2025 / 21:40
Путин: Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей СВО

"Наша общая задача остаётся прежней – мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции". Об этом заявил 7 октября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне специальной военной операции.

Президент также отметил, что «в настоящее время стратегическая инициатива полностью остаётся за Вооружёнными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории – 4900 – и 212 населённых пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий Российской армии. Предприятия «оборонки» обеспечивают в полном объёме потребность Вооружённых Сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идёт разработка новейших средств вооружённой борьбы и их поставка в войска.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической.

Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу.

(…)

Наша общая задача остаётся прежней – мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции».

