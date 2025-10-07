Al Jazeera: ХАМАС обозначил условие для освобождения заложников

Делегация палестинского движения ХАМАС в ходе непрямых переговоров с Израилем в Египте настояла на том, чтобы связать поэтапное освобождение заложников с выводом израильских сил из сектора Газа. Об этом информировал катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на высокопоставленный источник в группировке.

По словам собеседника канала, "делегация движения потребовала связать этапы освобождения заложников с этапами полного вывода израильских войск". Он отметил, что второй день консультаций в Шарм-эш-Шейхе "был посвящен картам отвода войск и графику освобождения заложников".

Представители движения, по данным Al Jazeera, также указали, что "освобождение последнего заложника должно совпадать по времени с завершением вывода" израильских военных из анклава. Вместе с тем палестинская сторона настаивала на получении "международных гарантий окончательного прекращения войны".

На прошлой неделе Белый дом представил "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.

В понедельник вечером в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. В качестве посредников на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.