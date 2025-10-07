Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
Общество
МИД РФ: число участников "Интервидения" будет расширяться
7 октября 2025 / 20:48
МИД РФ: число участников "Интервидения" будет расширяться
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет многолетним, число участников будет расширяться. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Интервидение" получилось, это было круто, это будет продолжено. Следующий конкурс в 2026 году примет Саудовская Аравия, уже идут консультации с другими странами, это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться", - заявил он, выступая на сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов" в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее".

Алимов также отметил, что "Интервидение" способствует возвращению культурному сотрудничеству истинных цветов, "потерянных на Западе".

