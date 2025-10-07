ВС РФ с начала года освободили 212 населенных пунктов, заявил Путин

Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 212 населенных пунктов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба.

"В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории - 4 900 - и 212 населенных пунктов", - отметил он.

Путин также заявил, что все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены.

"Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.