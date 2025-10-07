В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
Безопасность
ВС РФ с начала года освободили 212 населенных пунктов, заявил Путин
7 октября 2025 / 21:11
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 212 населенных пунктов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба.
"В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории - 4 900 - и 212 населенных пунктов", - отметил он.
Путин также заявил, что все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены.
"Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.