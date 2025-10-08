EUObserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить новые антироссийские санкции

Власти Венгрии и Словакии намерены отсрочить принятие 19-го пакета санкций Европейского союза против России, пытаясь добиться уступок в своих экономических интересах. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов пишет портал EUObserver.

Сообщается, что Венгрия настаивает на внесении исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. При этом Будапешт не станет официально угрожать воспользоваться своим правом вето. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп настаивает на полном запрете закупок российского СПГ для ЕС. Будапешт готовится к рабочим консультациям с руководителями других стран ЕС по некоторым пунктам потенциального эмбарго.

По данным портала, Словакия намерена увязать принятие пакета санкций с послаблениями в вопросе планируемого запрета (к 2035 году) на выпуск в ЕС автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Республика в пересчете на душу населения является одним из лидеров в этом сегменте автопрома благодаря предприятиям компаний Volkswagen, Kia, Jaguar Land Rover и Peugeot. Премьер-министр Роберт Фицо может затронуть этот вопрос уже на ближайшей встрече лидеров ЕС 23 октября.

В августе Еврокомиссия заявляла, что 19-й пакет антироссийских санкций будет применен в течение сентября.