Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 13:42
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов Котяков: Минтруд планирует учитывать в страховом стаже каждый декретный отпуск
Москва
8 октября 2025 / 13:42
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
7 октября 2025 / 18:56
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
Офис Тихановской в Литве приостановил работу из-за понижения статуса охраны
8 октября 2025 / 10:43
Офис Тихановской в Литве приостановил работу из-за понижения статуса охраны
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС

Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, приостановил работу из-за понижения статуса охраны активистки.

Советник Тихановской Денис Кучинский заявил порталу национального радио LRT, что бюро получило уведомление о понижении статуса ее личной охраны 1 октября. "Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене, поэтому временно приостанавливаем деятельность", - указал он.

С начала текущего месяца личная охрана Тихановской передана службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым может угрожать опасность.

Согласно информации LRT, круглосуточная охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год. 

В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Политолог Шаповалов: Трамп хочет диалога с РФ
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
11:46
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
11:30
Котяков: Минтруд планирует учитывать в страховом стаже каждый декретный отпуск
11:14
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
10:56
Intelligence Online: Залужный набирает команду для президентской гонки
10:43
Офис Тихановской в Литве приостановил работу из-за понижения статуса охраны
10:21
EUObserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить новые антироссийские санкции
21:40
Путин: Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей СВО
21:11
ВС РФ с начала года освободили 212 населенных пунктов, заявил Путин
20:48
МИД РФ: число участников "Интервидения" будет расширяться
20:27
Al Jazeera: ХАМАС обозначил условие для освобождения заложников
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения