Офис Тихановской в Литве приостановил работу из-за понижения статуса охраны

Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, приостановил работу из-за понижения статуса охраны активистки.

Советник Тихановской Денис Кучинский заявил порталу национального радио LRT, что бюро получило уведомление о понижении статуса ее личной охраны 1 октября. "Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене, поэтому временно приостанавливаем деятельность", - указал он.

С начала текущего месяца личная охрана Тихановской передана службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым может угрожать опасность.

Согласно информации LRT, круглосуточная охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.