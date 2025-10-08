Украина на грани энергокризиса

Марина Харькова, журналист, Донецк

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу. Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие большой дальности, включая ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. По сообщению Минобороны, все цели в ходе атаки были достигнуты.

Кроме того, удар нанесли по составу, который использовался для железнодорожных перевозок оружия и военной техники в Донбассе. Также повреждены центр обеспечения украинской армии топливом, места хранения и подготовки к запуску беспилотников и РСЗО. Вот список пораженных целей за последние только несколько дней: предприятие «Конструкторское бюро «Южное» в Днепропетровске поражено 30 БпЛА «Герань-2» и 2 Х-35, на месте удара многочисленные очаги возгорания, Полтавский турбомеханический завод поражен ударом 60 БпЛА «Герань-2» и 4 Х-35, удар вызвал на территории завода разрушения цехов и оборудования, ударом 40 БПЛА «Герань-2» уничтожено место хранения и сборки БПЛА, а также пункт управления и склад боеприпасов в пос. Новоселовка в 38 км от Харькова, 2 ракеты «Искандер» и 20 «Герань-2» поразили компрессорную станцию «Шебелинка» в п. Пятигорское в 65 км от Харькова. Ещё 2 компрессорные станции «Шебелинка-2» и «Шебелинка-3» в п. Глазуновка получили удары 6 «Искандерами», 3 «Калибрами» и 40 «Герань-2». Следом была поражена компрессорная станция «Шебелинка-4» в п. Шебелинка. Нанесен удар по компрессорной станции «Крестищенская» в 70 км от Харькова. Газокомпрессорные станции «Гребенка» и «Поповка» в Полтавской области поражены 4 ракетами «Искандер», 2 «Калибрами» и 40 бпла «Герань-2». Разрушены газокомпрессорные станции «Семеренки» и газоперерабатывающие заводы «Гамалиевский» и «Яблоновский» в Полтавской области.

Эти поражения отметили и официальные спикеры ВСУ, заявив, что основные прилеты были по объектам энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. «Также в результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», – сообщили в ВСУ.

Мощные пожары на Яблоновском отделении переработки газа в Полтавской области и на Шебелинском газовом месторождении в Змиёвском районе Харьковской области долго не могли локализовать, а зарево было видно за много десятков километров. В Полтавской области полностью остановлена работа на объектах газодобычи, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. Ощутимо пострадала и Львовская область, где были поражены газовые хранилища и Ладыжинская ТЭС. В самом Львове повреждена ТЭЦ-2, еще одна ТЭЦ поражена в Дрогобыче. Львов был частично обесточен, в городе бушевали два крупных пожара. Также досталось и соседней Ивано-Франковщине, где под удар попала крупнейшая на Украине Бурштынская ТЭС и объекты газовой инфраструктуры. В результате компания »Укрэнерго» объявила о начале экстренных отключений света по всей Украине.

Есть сомнения, что украинская энергетика выдержит новую порцию ударов по соответствующей инфраструктуре. Об этом заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко.

«Наша энергетическая система не выдержит такое количество ударов. Потому что тот запас прочности, который был на Украине на 2022 год, мы серьёзно исчерпали. Сложно понять, насколько мы можем продержаться весь отопительный сезон. Всё будет зависеть от нескольких факторов: обстрелы и погода. Погода прогнозируется на этот год крайне нестабильная с очень низкими температурами в центральной и восточной части Украины – до минус 25. Выдержит ли Украина при таких обстрелах температуру минус 25? У меня есть глубокие сомнения. По крайней мере, точно не все города», – прогнозирует Попенко.

По его мнению, российская армия взяла на вооружение новую стратегию ударов, в результате которой тот или иной регион выпадет из единой энергосистемы Украины. «Их стратегия заключается в том, чтобы отрезать от электроснабжения отдельные регионы - сначала ударами по трансформаторным подстанциям, а потом прилёты по генерации и область выпадает из единой энергетической системы Украины», – сказал эксперт.

Его прогнозы уже сейчас сбываются. Например, в Черниговской области последствия последних ударов по энергетике оказались крайне болезненными. Там ввели дополнительные аварийные графики, куда включили даже те предприятия критической инфраструктуры, которые ранее в нем не были. Подавать электроэнергию в дома и предприятия теперь будут в минимальных объемах, потому что с настройкой всей энергетической системы области появились проблемы. В Черниговской области на сегодня 300 тысяч абонентов находятся без света или с минимальной подачей электричества.

Удары российской армии по объектам украинской энергетики лишили ее практически половины мощностей генерации. Без восстановления этих объектов добыча полезных ископаемых в рамках ресурсной сделки с США будет невозможна. Этим возмущена эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран.

«Энергетическая система Украины постоянно подвергается атакам, ущерб от которых оценивается более, чем в 36 миллиардов долларов. Добыча полезных ископаемых – одна из самых энергоемких отраслей в мире, на которую приходится почти 40% промышленного потребления энергии и 15% мирового производства электроэнергии. Из-за ракетных ударов Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии. Сейчас страна производит менее половины электроэнергии, чем до войны. Без восстановления энергетической инфраструктуры Украина не сможет возобновить добычу полезных ископаемых и производство», – признала Баскаран.

Украина рискует остаться не только без запасов газа, но и без системы распределения электроэнергии и газа. Об этом рассказал украинский эксперт по энергетике Владимир Бобылев.

«Похоже, что все плохо. Мы можем с уверенностью говорить, что прилеты по добычной инфраструктуре и по инфраструктуре хранения были крайне эффективны. Существенная часть газовых хранилищ Украины повреждена либо не работает. А ПХГ это не только хранение, но и поставка. Туда нужно как-то закачать, а для этого как-то доставить, а потом оттуда выкачать. То есть нужны трубы, насосные станции, газоперекачивающие агрегаты. А по всему этому регулярно прилетает. Судя по количеству прилетов по энергетической инфраструктуре Украины, можно предположить, что давление на нее в ближайшее время не закончится, а усилится», – заявил Бобылев. По его мнению, Украина не сможет достать необходимые ей для отопительного сезона 6 млрд кубометров газа, поскольку 42% ее добычи уже выбито, а по импорту заключены только краткосрочные контрактые. И скорее всего, зимой каждую неделю каждый украинский регион будет сидеть без света. «Просматривается блэкаут у нас. Мы входим в большую беспросветную, неразрешимую черную дыру», – заключил эксперт.

А в осенне-зимний период приоритетными целями для российских ударов по украинской ГТС могут стать газотурбинные электростанции. Об этом предупредил экономист, советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. «Пока шёл транзит природного газа, удары по газотранспортной инфраструктуре не наносились. А мы этим пользовались, подключая к газораспределительным станциям газотурбинные электростанции, которые генерировали электроэнергию. Формально транзит закончился с 1 января 2025 года, а неформально – в августе прошлого года, когда была украинская операция в Курской области и захват распределительного узла в Судже. И теперь система накрылась медным тазом. Соответственно, нужно готовиться к ударам. Неизвестно, насколько Укртрансгаз и Нафтогаз подготовились к защите самых уязвимых мест нашей ГТС - газораспределительным станциям, которым никто не делал никаких бетонных укрытий. А ведь там газ, высокое давление, могут быть серьёзные повреждения огнём. Мы видим, что Россия методично уничтожает газовые объекты Украины, включая газодобычу и инфраструктуру, по которой реверсом могло идти «голубое топливо» из Европы. И следующие удары будут по подземным газовым хранилищам. Настолько сильные, что эти взрывы вызывали небольшие землетрясения, которые были в Полтавской области, они связаны именно с разрушением подземных газовых хранилищ», – тревожился Кущ.

Второй проблемой, кроме угрозы полного блэкаута накануне холодов, стало признание, что американские комплексы Patriot не смогли справиться с недавними российскими ударами по целям на территории Украины. Об этом недоуменно сообщило издание The Washington Post. Как отмечает издание, системы Patriot — единственные системы, которые могли бы справиться с российскими баллистическими ракетами, но они не были успешны во время последних ударов, поскольку Россия модернизировала свои ракеты и беспилотники. Более подробно об этом сообщило другое западное издание - Financial Times. В нем приведены оценки западных и украинских должностных лиц, по которым ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» стали маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета, что приводит к резкому снижению уровня перехватов и позволяет обходить защиту даже самых современных комплексов Patriot.