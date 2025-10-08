Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Переговоры по Украине
Intelligence Online: Залужный набирает команду для президентской гонки
8 октября 2025 / 10:56
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Некоторым высокопоставленным украинским военным предложили войти в команду экс-главкома ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет французский портал Intelligence Online.

Сообщается, что военным предложено пополнить состав депутатов Верховной рады после возможной замены Владимира Зеленского на Залужного. При этом не уточняется, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит бывший главком ВСУ. В материале указывается, что Залужный является главным претендентом на высший государственный пост. "Данные опросов свидетельствуют о том, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы", - следует из публикации.

Intelligence Online обращает внимание, что Залужный "хранит молчание о будущих политических планах", а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.

Кроме того, портал называет одним из возможных сменщиков Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало о том, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

