Экономика
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
8 октября 2025 / 11:14
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию.
По состоянию на 08:05 мск, стоимость золота составляла $4 051,8 за тройскую унцию (+0,36%). К 08:15 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $4 052,7 за тройскую унцию (+0,38%), свидетельствуют данные торгов.