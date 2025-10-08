Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию.

По состоянию на 08:05 мск, стоимость золота составляла $4 051,8 за тройскую унцию (+0,36%). К 08:15 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $4 052,7 за тройскую унцию (+0,38%), свидетельствуют данные торгов.