Котяков: Минтруд планирует учитывать в страховом стаже каждый декретный отпуск

Минтруд подготовит поправки к проекту закона, в соответствии с которыми в страховом стаже будут учитываться все периоды ухода за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью агентству ТАСС.

В Госдуме рассматривается инициатива Минтруда, согласно которой в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. В ходе обсуждения данного проекта депутаты выразили мнение, что необходимо учитывать уход за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня.

"Мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей", - отметил Котяков.