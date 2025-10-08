В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
7 октября 2025 / 18:56
Экономика
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
8 октября 2025 / 11:46
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 8 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня снижается.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,11% и торговались на уровне 2 671,44 и 1 027,11 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 0,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,401 руб.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 660,08 пункта (-0,32%), индекс РТС составлял 1 022,74 пункта (-0,32%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,3405 руб. (-6,8 коп.).