8 октября 2025 / 14:04
Reuters: Тунберг и другие активисты флотилии "Сумуд" подверглись пыткам в Израиле
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
Общество / Арабо-израильское урегулирование
Общество
Reuters: Тунберг и другие активисты флотилии "Сумуд" подверглись пыткам в Израиле
8 октября 2025 / 11:59
Reuters: Тунберг и другие активисты флотилии "Сумуд" подверглись пыткам в Израиле
© Milos Bicanski/ Getty Images/ТАСС

Шведская правозащитница Грета Тунберг в ходе пресс-конференции в Стокгольме выступила с утверждением о том, что ее вместе с другими активистами флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского - "стойкость", "сопротивление") подвергали пыткам в Израиле, передает агентство Reuters.

Как отмечается, Тунберг не стала распространяться о деталях пыток. Вместе с тем, по ее словам, в период заключения в тюрьме ей не давали чистую воду, а остальным задержанным активистам отказали в доступе к жизненно важным медикаментам.

В минувшую субботу газета The Guardian со ссылкой на переписку Тунберг со шведским чиновником информировала о том, что правозащитница сообщила, что власти еврейского государства содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине прошлого месяца. Израиль блокировал все суда. Всего в составе флотилии находились свыше 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из них была Тунберг.

МИД Израиля 5 октября опроверг сообщения о жестоком обращении с задержанными активистами. 

