Российские ВС освободили Новогригоровку в Запорожской области

Российские ВС освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.