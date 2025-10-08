МВД рассказало о судьбе обманутых жертв мошенников

Мошенники могут не оставить жертву после похищения денег и продолжить использовать человека в своих целях. На это обратили внимание в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что "злоумышленники не упускают случая поэксплуатировать своих жертв даже после того, как выманили деньги".

В управлении привели пример, когда уже обманутый человек получает от преступников предложение вернуть средства. Взамен у него просят записать видео с унизительными или нейтральными фразами. Впоследствии эти ролики становятся контентом для их пабликов, рекламой и способом пошутить над новой жертвой.

В связи с этим в МВД акцентировали внимание, что при столкновении с мошенниками нужно незамедлительно обращаться в полицию, а не искать с ними компромисс.

"Риск оказаться вовлеченным в террористическую или разведывательную деятельность крайне высок. Нельзя работать у них "курьером" или забирать деньги у других жертв. Вы из жертвы превратитесь в соучастника. Нельзя записывать какие бы то ни было видео. Их используют в своих целях, высмеивая вас и привлекая новых преступников", - говорится в сообщении.