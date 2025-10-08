Рябков призвал США здраво подойти к вопросу поставок Киеву ракет Tomahawk

Передача Киеву крылатых ракет Tomahawk приведет к качественному изменению ситуации, но не отразится на целях специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

По его словам, появление таких систем будет означать "качественное изменение обстановки", но не скажется на решимости РФ добиться поставленных целей спецоперации.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, что те, кто подталкивает Вашингтон к такому шагу, понимают глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения. Мы, конечно, призываем американское руководство и военных здраво и ответственно подойти ко всей этой ситуации", - указал высокопоставленный дипломат.

В понедельник президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок Tomahawk Украине заявил, что он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта. Вместе с тем он отметил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, не уточнив его суть.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии клуба "Валдай" обратил внимание, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США". 5 октября российский лидер отметил, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk повлечет за собой разрушение позитивных тенденций в российско-американских отношениях.