Tomahawk как стратегическая угроза Москве?

Москва призывает Вашингтон тысячекратно подумать над последствиями передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем американскую сторону тысячекратно продумать последствия, с которыми такой шаг может быть связан. И мы подчеркиваем при этом, что любые угрозы в наш адрес, любые попытки шантажа не принесут искомого нашим недругам результата. И те цели, которые определил президент, верховный главнокомандующий [Владимир Путин], в любом случае будут достигаться", - отметил замминистра, комментируя перспективы поставок указанных ракет Киеву.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - подчеркнул Рябков.

Рябков также отметил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, но не повлияет на цели специальной военной операции. Москва призывает Вашингтон трезво и здраво подойти к вопросу соответствующих поставок Киеву. Как подчеркнул замминистра, появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать "качественное изменение обстановки", но не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО.

Как утверждал 6 октября президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

В конце сентября Трамп заявил, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.

В декабре 2022 года глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил СМИ, что некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар». «По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — считает он.

Лавров не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако в конце сентября 2022 года в журнале Newsweek вышла статья, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают возможные варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Один из них, по словам собеседников, подразумевает «обезглавливающий удар» по Кремлю. Глава МИДа заявил, что, «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Он также отметил, что Россия и США не могут поддерживать нормальное общение из-за конфронтационного курса администрации Байдена.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что «видимо, возможная передача ракет Tomahawk Украине не выльется в стратегическую угрозу России. Они сейчас находятся у американцев, а будут находится на Украине, разницы нет. Да, это будет дополнительная проблема потому, что Tomahawk покупаются не для того, чтобы лежать на складе, но, думаю, что ядерными зарядами их никто не оснастит, а сами ракеты мы в любом случае будем сбивать. Это не просто, это не дешево, но это возможно. Поэтому угроза будет, но она вряд ли будет стратегической».

Эксперт отметил, что «если проводить параллели с 80-ми годами и размещением ракет средней дальности и крылатых американских ракет в Европе и предполагавшейся возможной прямой угрозе советскому руководству, то тогда это был вопрос военно-стратегического баланса. То есть по стратегическим ядерным силам баланс был уже достигнут, и появление ракет средней дальности означало, что теперь этот баланс будет нарушен. Поэтому это не было личной угрозой Леониду Брежневу и его окружению, но нарушало стратегическую стабильность достигнутой благодаря ОСВ-1, работой над ОСВ-2 и т. д. Это был удар по принципам тех договоренностей, которые с трудом были достигнуты в начале 1970-х. А сейчас вызывает большие сомнения, что неядерные Tomahawk достанут российское руководство. Но параллели можно провести в том плане, что украинцы думают логикой 1970-х. Если представить, что они закидают Москву этими ракетами, это конечно будет очень плохо, но к победе это не приведет. Значительная их часть не долетит, а то, что долетит, будет признаком того, что с Украиной надо заканчивать, и боюсь, что после этого наш удар будет для Украины смертельным».