Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение

Израиль добьется разгрома радикального палестинского движения ХАМАС и возвращения из сектора Газа всех заложников. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по случаю второй годовщины атаки радикалов на его страну, после которой начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта.

Говоря о событиях 7 октября 2023 года, он назвал случившееся "ужасающей резней", за которую израильтяне "заплатили чрезвычайно болезненную цену". "Наши кровожадные враги нанесли нам тяжелый удар, но не сломили нас. Вскоре они узнали об огромной мощи народа Израиля. Война за возрождение на семи фронтах - это судьбоносная война за дом: война за само наше существование и за наше будущее. Вместе с невыносимой болью мы испытываем также огромную гордость за удивительную стойкость нашего государства", - сказал премьер. Обращение распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля "наносит сокрушительный ответ" всем, кто желает еврейскому государству зла. "Вместе мы сломали иранскую ось, вместе изменили лицо Ближнего Востока, вместе обеспечим вечность Израиля. Граждане Израиля, мы переживаем решающие, судьбоносные дни. Мы продолжим действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех заложников, ликвидации власти ХАМАС и гарантии того, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - отметил он.

7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой была заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Боевые действия продолжаются по сей день.

6 октября, как сообщила пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В сообщении, в частности, указывается, что «обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого Президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

Кроме того, проведён обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает, что за прошедшие два года «Израиль добился значительных успехов с точки зрения устранения угроз своей безопасности. Он нейтрализовал «Хезбаллу», он очень сильно ослабил Иран, который фактически перешел к стратегическому отступлению и уже не может так активно действовать в регионе. Но что касается Газы, то вопрос далек от решения, и Израиль, конечно, столкнулся с большим количеством проблем медийного и гуманитарного плана. Начались уже трения с партнерами и союзниками, но в целом с точки зрения безопасности Израиль чувствует себя намного уверенней, чем два года назад».

По мнению эксперта, «нынешнее военное доминирование Израиля в регионе - вещь очень дорогая, и вряд ли Израиль будет долго за нее держаться. Я думаю, что это продлится не дольше, чем продлится пребывание у власти премьер-министра Нетаньяху, и следующее правительство будет гораздо более сдержанным в этом плане. Бюджетные ограничения никуда не денутся. Но в целом Израиль попытается максимально переделать регион под себя, создать новых союзников и еще более ослабить Иран. Кроме того, он попытается сделать Ливан нейтральным игроком и, возможно, что-то еще предпримет в Сирии. В принципе вариантов у Израиля довольно много, но главное постараться на долгосрочную перспективу ослабить всех потенциальных противников пока есть это окно возможностей».