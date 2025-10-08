Axios: Уиткофф останется в Египте до освобождения заложников ХАМАС

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер останутся в Египте, пока на проходящих в стране непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом информировал портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Как отмечается, Уиткофф и Кушнер прибыли в Египет утром 8 октября. Перед этим они встретились с президентом США Дональдом Трампом и проинформировали его о ходе стартовавших 6 октября переговоров. Источники портала выразили осторожный оптимизм касательно шансов достижения соглашения уже на этой неделе, при этом указали, что Уиткофф и Кушнер готовы оставаться в Египте столько, сколько потребуется.

Вместе с тем советник премьер-министра Катара и официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что глава правительства и министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также направится в Египет в среду для участия в переговорном процессе. Портал Axios сообщал, что к обсуждениям также должны присоединиться главы турецкой и египетской разведок.

29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, ориентированный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ подразумевает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара.