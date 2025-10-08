Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 15:36
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
Москва
8 октября 2025 / 15:36
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
7 октября 2025 / 18:59
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Научный мир / Политика и религия
Общество
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
8 октября 2025 / 13:17
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
© Niklas Halle'n/ Pool via AP/ТАСС

Нобелевская премия в области химии за 2025 год будет вручена японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за разработку металлоорганических каркасов".

Как отмечается, лауреаты разработали новую форму молекулярной архитектуры, создав молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Металлоорганические каркасные структуры (metal-organic frameworks, MOF) - класс гибридных материалов, координационных полимеров, или структур с размером пор в единицы нанометров.

Эти каркасы "могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций", указывает комитет. Химики уже создали десятки тысяч различных MOF.

Китагава родился в 1951 году в Киото, работает в Киотском университете. Робсон родился в 1937 году в Великобритании, работает в Мельбурнском университете. Яги родился в 1965 году в Аммане, работает в Калифорнийском университете в Беркли.

Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Согласие Израиля на план Трампа – формальное. Мнение эксперта
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
13:17
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
12:59
Axios: Уиткофф останется в Египте до освобождения заложников ХАМАС
12:46
Рябков призвал США здраво подойти к вопросу поставок Киеву ракет Tomahawk
12:31
МВД рассказало о судьбе обманутых жертв мошенников
12:13
Российские ВС освободили Новогригоровку в Запорожской области
11:59
Reuters: Тунберг и другие активисты флотилии "Сумуд" подверглись пыткам в Израиле
11:46
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
11:30
Котяков: Минтруд планирует учитывать в страховом стаже каждый декретный отпуск
11:14
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
10:56
Intelligence Online: Залужный набирает команду для президентской гонки
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения