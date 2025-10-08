Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевская премия в области химии за 2025 год будет вручена японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за разработку металлоорганических каркасов".

Как отмечается, лауреаты разработали новую форму молекулярной архитектуры, создав молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Металлоорганические каркасные структуры (metal-organic frameworks, MOF) - класс гибридных материалов, координационных полимеров, или структур с размером пор в единицы нанометров.

Эти каркасы "могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций", указывает комитет. Химики уже создали десятки тысяч различных MOF.

Китагава родился в 1951 году в Киото, работает в Киотском университете. Робсон родился в 1937 году в Великобритании, работает в Мельбурнском университете. Яги родился в 1965 году в Аммане, работает в Калифорнийском университете в Беркли.