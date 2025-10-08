Правительство Молдавии одобрило увеличение численности армии на 30%

Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. Об этом говорится в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена правительством республики, сообщает ТАСС.

"Положения военной стратегии подразумевают сохранение смешанной системы комплектования вооруженных сил в мирное время - до 8 500 военнослужащих, включая военнослужащих срочной службы и контрактников, а также 2 000 гражданских сотрудников. Эти цифры не охватывают силы карабинеров МВД", - следует из документа. На сегодняшний день численность армии законодательно ограничена на уровне 6,5 тыс. военных и 2 тыс. гражданских лиц.

В документе также сказано о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Румынией, Украиной, НАТО, "продвижении совместных инициатив в области закупок вооружений и техники".

Армия Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. На вооружении ВС находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, порядка 200 бронетранспортеров и свыше 100 орудий и минометов. По большей части речь идет о технике советского образца (1960-1980).

Два года назад республика активизировала военное сотрудничество с НАТО и западными странами, которые активизировали поставки военного оборудования. Молдавия также увеличила военный бюджет и начала процесс модернизации вооруженных сил.