The Economic Times: Apple установила рекорд по экспорту iPhone из Индии

Американская компания Apple за шесть месяцев достигла рекордных показателей по объемам экспорта iPhone из Индии. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Economic Times.

Сообщается, что с апреля по сентябрь Apple экспортировала iPhone из Индии на рекордные $10 млрд. За аналогичный период годом ранее Apple экспортировала iPhone на $5,71 млрд.

Только в сентябре, как правило, неблагополучном периоде для продаж, когда пользователи ждут новых моделей, объем поставок составил $1,25 млрд, это на 155% больше, чем в прошлом году. Издание обращает внимание, что это произошло несмотря на значительный внутренний спрос на новую серию iPhone 17, которую поставляет Индия.

В текущем году Apple планирует перенести в Индию 25% своего производства iPhone. На южноазиатскую республику приходится 15% сборки устройств.