Лидер ЛДПР предложил ввести федеральные гарантии бесплатных кружков для детей

8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
Общество
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать механизм единых федеральных гарантий доступного дополнительного образования для детей, сообщает ТАСС.

"Прошу поручить профильным федеральным органам исполнительной власти разработать и установить механизм единых федеральных гарантий доступного дополнительного образования детей, кружков, секций и иных форм детского досуга, особенно из многодетных и малообеспеченных семей, с обязательной бесплатной частью занятий в каждой общеобразовательной организации", - указал он.

Слуцкий предложил создать совместную рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. В частности, речь идет о мерах по развитию материально-технической базы, инфраструктуры, а также поддержке педагогов дополнительного образования и руководителей кружков и секций.

Подчеркивается, что в сфере дополнительного образования имеется значительный дисбаланс в доступности - как между регионами, так и внутри отдельных муниципалитетов. В одних школах и учреждениях кружки предоставляются бесплатно или за символическую плату, в других - требуют значительных затрат от родителей или вовсе недоступны. "В результате этого дети оказываются в объективно неравных условиях, что напрямую отражается на реализации их права на образование, всестороннее развитие, укрепление здоровья и полноценную социализацию", - указал депутат.

