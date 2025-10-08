Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Безопасность
ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ
8 октября 2025 / 14:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу, задействованному для перебросок подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотников, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении.