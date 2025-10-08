ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу, задействованному для перебросок подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотников, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении.