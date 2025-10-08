Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение В Петербурге на глазах у дочери был застрелен архитектор Супоницкий
8 октября 2025 / 14:53
7 октября 2025 / 20:15
7 октября 2025 / 18:59
Безопасность
ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ
8 октября 2025 / 14:17
ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу, задействованному для перебросок подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотников, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении.

14:42
В Петербурге на глазах у дочери был застрелен архитектор Супоницкий
14:30
Котяков: предстоящие новогодние выходные будут самыми долгими за многие годы
14:17
ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ
13:59
Лидер ЛДПР предложил ввести федеральные гарантии бесплатных кружков для детей
13:45
The Economic Times: Apple установила рекорд по экспорту iPhone из Индии
13:30
Правительство Молдавии одобрило увеличение численности армии на 30%
13:17
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
12:59
Axios: Уиткофф останется в Египте до освобождения заложников ХАМАС
12:46
Рябков призвал США здраво подойти к вопросу поставок Киеву ракет Tomahawk
12:31
МВД рассказало о судьбе обманутых жертв мошенников
Все новости
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
