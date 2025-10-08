Котяков: предстоящие новогодние выходные будут самыми долгими за многие годы

Новогодние выходные в текущем году будут длиться 12 дней, они будут самыми долгими за многие годы. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью агентству ТАСС.

"Новогодние выходные в этом году будут самыми долгими за очень многие годы. Я думаю, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней", - отметил глава Минтруда.

По его словам, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.