В Петербурге на глазах у дочери был застрелен архитектор Супоницкий

Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина застрелил потерпевшего из карабина, после чего поджег свою квартиру и совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу сообщает ТАСС.

"В среду, 8 октября, в доме на Кременчугской улице были найдены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что у мужчин произошел конфликт, в ходе которого 49-летний застрелил оппонента из карабина, после чего поджег свою квартиру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевший был убит в присутствии малолетней дочери, которую провожал в школу, а убийца после поджога свел счеты с жизнью.

Согласно данным правоохранительных органов, убитый - известный в городе архитектор Александр Супоницкий. Он, в частности, он был автором реализованного проекта нового вестибюля станции метро "Горьковская" на Петроградской стороне.