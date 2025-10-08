Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что значительная часть положительного эффекта от саммита России и США в Анкоридже, нацеленного на продвижение урегулирования конфликта вокруг Украины, уже исчерпана.
Он отметил, что потенциал, который был заложен в этих договоренностях, во многом был подорван действиями противников мирного процесса и сторонников продолжения конфликта "до последнего украинца", в числе которых, по словам замминистра, особенно выделяются страны Европы.
Такая ситуация является результатом деструктивной политики, в первую очередь, европейских государств, о чем Москва говорит открыто и недвусмысленно, указал дипломат в ходе выступления в Госдуме.