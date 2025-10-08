Эрдоган обозначил приоритетом Турции всеобъемлющее перемирие в Газе

Турция стремится к установлению немедленного и всеобъемлющего перемирия в секторе Газа. На это обратил внимание турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган при общении с журналистами своего пула.

"Приоритетом Турции является скорейшее достижение немедленного и всеобъемлющего перемирия. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Восстановление инфраструктуры Газы, разрушенной в ходе израильских атак, также является одним из наших приоритетов", - отметил он, передает телеканал TRT Haber.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул важность того, "чтобы Газа оставалась землей палестинского народа". "Не менее важно, чтобы Газой в конечном итоге управляли палестинцы. Вопрос о том, каким образом будет обеспечена безопасность, как будет функционировать стабилизационная сила, может быть детально рассмотрен", - сказал он, выразив надежду на успех переговоров по Газе в Каире.

"Мы надеемся, что Израиль сдержит свои обещания и не предпримет шагов, которые могут сорвать мирный процесс. Мы полны надежды на достижение прочного перемирия и мира, но одновременно сохраняем осторожный оптимизм", - указал президент.