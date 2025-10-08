Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 218 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки нейтрализовали 4 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы и 218 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронемашин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц специальной военной автомобильной техники.