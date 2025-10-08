Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 18:18
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти Зеленский после встречи с депутатами своей фракции назвал их "деструктивными дебилами"
Москва
8 октября 2025 / 18:18
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
7 октября 2025 / 20:15
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 218 украинских БПЛА
8 октября 2025 / 15:32
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 218 украинских БПЛА
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки нейтрализовали 4 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы и 218 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронемашин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц специальной военной автомобильной техники.

Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
В Тбилиси пресечена попытка «цветной революции»
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
15:58
Зеленский после встречи с депутатами своей фракции назвал их "деструктивными дебилами"
15:46
Мария Шарапова появится на обложке французского журнала L'Equipe
15:32
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 218 украинских БПЛА
15:15
Эрдоган обозначил приоритетом Турции всеобъемлющее перемирие в Газе
14:59
Рябков назвал исчерпанным импульс саммита на Аляске в пользу украинского урегулирования
14:42
В Петербурге на глазах у дочери был застрелен архитектор Супоницкий
14:30
Котяков: предстоящие новогодние выходные будут самыми долгими за многие годы
14:17
ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ
13:59
Лидер ЛДПР предложил ввести федеральные гарантии бесплатных кружков для детей
13:45
The Economic Times: Apple установила рекорд по экспорту iPhone из Индии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения