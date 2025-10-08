Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова появится на обложке французского журнала L'Equipe.

Выпуск издания выйдет 11 октября с заголовком "Шарапова вернулась". В августе 38-летняя россиянка вошла в Международный зал теннисной славы.

Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России.

В одиночном разряде спортсменка завоевала 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).