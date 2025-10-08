Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти

Намерения США передать Украине крылатые ракеты «Томагавк» свидетельствует о том, что идет очень мощная эскалация конфликта. Вспомним с чего все начиналось. Америка передала Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», а теперь уже у Украины есть самолеты F-16 и речь идет о передаче «Томагавков».

Нужно сказать, что и F-16, и «Томагавки» являются носителями ядерного оружия. И это все уже находится возле границ России. Это крайне опасная вещь, и многое будет зависеть от того, насколько жесткую позицию займет Россия. Если нами будет, не на словах, а на деле, показана готовность отвечать, тогда это может позволить остановиться у края пропасти и начать переговоры не только по Украине, но и о разрядке обстановки в целом в Европе.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/56044d49219d78312640ccd7fd9be0b8/