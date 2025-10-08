Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами своей фракции "Слуга народа" в Раде назвал их "деструктивными дебилами". Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? - прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами". Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с "деструктивными дебилами"? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между "слугами". Все разочарованы и не понимают, как это получилось", - указал он.

16 сентября Зеленский впервые за полтора года провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа". По данным украинских СМИ, парламентарии активно задавали вопросы о ситуации на фронте, украинском бюджете, проблемах с мобилизацией, что повлекло за собой недовольство Зеленского. Еще на прошлой неделе должно было пройти его новое общение с депутатами, но оно сначала было перенесено, а затем отменено.