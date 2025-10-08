Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 19:49
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк» Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
Москва
8 октября 2025 / 19:49
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания
8 октября 2025 / 16:13
Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Россия ответит зеркально, если та или иная страна примет ошибочное и угрожающее мировой безопасности решение о проведении ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

По его словам, США давно идут по пути приведения инфраструктуры, необходимой для действий по ядерным испытаниям, в состояние готовности. "Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию по этому поводу. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) российской стороной", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний - и Вашингтон, конечно, в первую очередь, в этом контексте в фокусе нашего внимания, то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" обратил внимание, что РФ видит, что "кое-кто готовит" ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут. 

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
17:45
Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей
17:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
17:14
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
16:58
Россияне завоевали 231 медаль на Играх стран СНГ
16:48
Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля скончались 20 детей
16:33
Мишустин отметил, что внутренний рынок России обеспечен продовольствием
16:13
Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания
15:58
Зеленский после встречи с депутатами своей фракции назвал их "деструктивными дебилами"
15:46
Мария Шарапова появится на обложке французского журнала L'Equipe
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения