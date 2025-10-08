Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания

Россия ответит зеркально, если та или иная страна примет ошибочное и угрожающее мировой безопасности решение о проведении ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

По его словам, США давно идут по пути приведения инфраструктуры, необходимой для действий по ядерным испытаниям, в состояние готовности. "Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию по этому поводу. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) российской стороной", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний - и Вашингтон, конечно, в первую очередь, в этом контексте в фокусе нашего внимания, то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" обратил внимание, что РФ видит, что "кое-кто готовит" ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут.