Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»

Крылатые ракеты «Томагавк» были приняты на вооружение армией США в 1983 году. С этого времени они есть во всех видах вооруженных сил США. По последним официальным данным у США есть более 7 тыс. «Томагавков». Особенность этой ракеты в том, что она имеет большую дальность полета – до 2.5 тыс. километров. Скорость полета в среднем 850 километров в час. Ракета способна огибать рельеф местности, ее минимальная высота – 50 метров. Это достаточно неплохие характеристики. Последние модификации «Томагавков» имеют «умную» головку самонаведения. То есть, ракета на конечном участке набирает высоту, головка самонаведения находит цель, и ракета атакует. Однако, в этот момент «Томагавк» является наиболее уязвимым для средств ПВО. Когда ракета поднимается на несколько сотен метров, она становится заметной для радаров. Если, конечно, средства ПВО имеются в данном месте. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.