Мишустин отметил, что внутренний рынок России обеспечен продовольствием

Общество
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Внутренний рынок России обеспечен сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания выставки "Золотая осень".
"Российский внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны", - указал глава правительства.