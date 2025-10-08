Мишустин отметил, что внутренний рынок России обеспечен продовольствием

Внутренний рынок России обеспечен сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания выставки "Золотая осень".

"Российский внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны", - указал глава правительства.