8 октября 2025 / 19:50
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля скончались 20 детей
8 октября 2025 / 16:48
Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля скончались 20 детей
© ИТАР-ТАСС/ EPA/ HARISH TYAGI

В Индии не менее 20 детей умерли, состояние 5 оценивается как критическое из-за приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного индийской компанией Sresan Pharmaceuticals. Об этом информировала газета Hindustan Times.

Первый летальный исход был зарегистрирован 2 сентября. 14 детей скончались в центральном штате Мадхья-Прадеш. Согласно данным Минздрава этого региона, сироп от кашля привел к острой почечной недостаточности, которая повлекла смерть детей.

Администрация штата Тамилнад закрыла предприятие Sresan Pharmaceuticals. Руководству компании предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции. 

В составе Сoldrif было выявлено токсичное вещество диэтиленгликоль, допустимые пределы которого в препарате были повышены на 50%. С целью снижения стоимости производства компания добавляла его в детский сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.

В конце 2022 года в Узбекистане сообщили о смерти 18 детей после приема сиропа от кашля производства индийской компании Mаrion Biotech. По данным ВОЗ, в том же году применение четырех различных индийских детских сиропов от кашля привело к гибели 66 детей в Гамбии и Камеруне. 

