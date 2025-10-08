Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Спорт
Спорт
Россияне завоевали 231 медаль на Играх стран СНГ
8 октября 2025 / 16:58
Россияне завоевали 231 медаль на Играх стран СНГ
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Сборная России завоевала 231 медаль на завершившихся Играх стран СНГ, расположившись на первой строчке медального зачета. Соревнования приняли семь городов Азербайджана.

Так, в активе российских спортсменов 130 золотых, 61 серебряная и 40 бронзовых наград. На втором месте команда Азербайджана (184 медали; 33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых), третьими идут спортсмены из Белоруссии (122; 32-38-52).

Первые медали на III Играх стран СНГ были разыграны 28 сентября. Участниками соревнований стали спортсмены до 23 лет.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. С идей проведения Игр выступила Россия, инициатива была поддержана на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе в сентябре 2018 года. 

