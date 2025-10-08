Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 19:50
Москва
8 октября 2025 / 19:50
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
Политика
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
8 октября 2025 / 17:14
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
© Георгий Чернышов/ ТАСС

Вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова, победившая на выборах в депутаты Костромской областной думы от "Единой России", назначена сенатором от законодательной власти региона. Такое решение принято на первом заседании нового состава облдумы, сообщает ТАСС.

Ее кандидатуру поддержали 30 зарегистрированных депутатов, еще один воздержался.

"Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора РФ - представителя Костромской областной думы", - объявил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

Кириллова родилась в Костроме. По информации на сайте избиркома, она работает главным экспертом отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ. Занимается общественной и волонтерской деятельностью, возглавляет женскую общественную организацию. 

