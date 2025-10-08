Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 500 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 220 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 225. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено до 155 и более 445 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 385 солдат в зоне группировки "Восток" и более 70 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.