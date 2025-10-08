Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей

На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2026 году выделят порядка 1 трлн рублей, средний размер составит 22 617 рублей. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в ходе заседания комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению будет направлен почти триллион рублей - 904 млрд рублей. Эти пенсии важны, так как они выплачиваются детям-инвалидам. Это и дети-инвалиды, которые остались без родителей. Размеры пенсии в среднем составят 22 617 рублей", - указал он.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - это ежемесячная государственная денежная выплата гражданам в целях компенсации им заработка. Она делится на пять видов: пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, пенсия по случаю потери кормильца, пенсия по инвалидности и социальная пенсия.