Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает успехом действия гуманитарной флотилии "Сумуд", так как ей удалось, фактически, прорвать блокаду сектора Газа.

"Флотилия "Смуд" сделала для всех очевидным незаконный характер блокады, установленной Израилем в отношении Газы. В этом контексте акция имеет важное значение. Суда, транспортирующие исключительно гуманитарную помощь, прибыли в территориальные воды Газы, прорвав блокаду. Я думаю, это самый важный аспект успеха данной инициативы", - сказал он при общении с журналистами своего пула.

Эрдоган отметил, что Анкара на постоянной основе отслеживала передвижения судов флотилии с помощью БПЛА и кораблей. "Наши команды вели за ней постоянное наблюдение. МИД и разведка усердно работали. К сожалению, Израиль нарушил международное право и вмешался в действия флотилии в международных водах", - указал он.

По словам турецкого лидера, аналогичным образом осуществлялась и работа по "спасению из Израиля как граждан Турции, так и граждан других стран" из числа задержанных активистов. "Мы задокументировали опыт активистов во время захвата судов и задержания. Подготовили медицинские заключения и юридические документы. Мы продолжаем нашу борьбу как на дипломатическом, так и на юридическом фронте и не отступим ни на шаг", - заключил он.