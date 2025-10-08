Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 20:11
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Москва
8 октября 2025 / 20:11
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Общество
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
8 октября 2025 / 17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает успехом действия гуманитарной флотилии "Сумуд", так как ей удалось, фактически, прорвать блокаду сектора Газа.

"Флотилия "Смуд" сделала для всех очевидным незаконный характер блокады, установленной Израилем в отношении Газы. В этом контексте акция имеет важное значение. Суда, транспортирующие исключительно гуманитарную помощь, прибыли в территориальные воды Газы, прорвав блокаду. Я думаю, это самый важный аспект успеха данной инициативы", - сказал он при общении с журналистами своего пула.

Эрдоган отметил, что Анкара на постоянной основе отслеживала передвижения судов флотилии с помощью БПЛА и кораблей. "Наши команды вели за ней постоянное наблюдение. МИД и разведка усердно работали. К сожалению, Израиль нарушил международное право и вмешался в действия флотилии в международных водах", - указал он.

По словам турецкого лидера, аналогичным образом осуществлялась и работа по "спасению из Израиля как граждан Турции, так и граждан других стран" из числа задержанных активистов. "Мы задокументировали опыт активистов во время захвата судов и задержания. Подготовили медицинские заключения и юридические документы. Мы продолжаем нашу борьбу как на дипломатическом, так и на юридическом фронте и не отступим ни на шаг", - заключил он. 

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
18:31
ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard
18:13
Захарова: Евросоюз передал Киеву €178 млрд на убийство украинцев
17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
17:45
Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей
17:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
17:14
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
16:58
Россияне завоевали 231 медаль на Играх стран СНГ
16:48
Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля скончались 20 детей
16:33
Мишустин отметил, что внутренний рынок России обеспечен продовольствием
16:13
Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения