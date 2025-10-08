Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Политика
Захарова: Евросоюз передал Киеву €178 млрд на убийство украинцев
8 октября 2025 / 18:13
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Евросоюз с 2022 года оказал финансовую помощь Киеву на сумму €178 млрд, которые пошли на убийство украинцев. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Суммарный объем помощи Киеву от ЕС за три года составил €178 млрд, которые пошли на убийство граждан, прежде всего, Украины. Но на убийство граждан из других стран эти деньги также были задействованы", - указала она.
Вместе с тем, по словам дипломата, изыскивать новые средства для киевского режима европейцам становится все сложнее.
"Брать их уже неоткуда, в Европе затянули пояса по горло", - отметила Захарова.