Евросоюз с 2022 года оказал финансовую помощь Киеву на сумму €178 млрд, которые пошли на убийство украинцев. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Суммарный объем помощи Киеву от ЕС за три года составил €178 млрд, которые пошли на убийство граждан, прежде всего, Украины. Но на убийство граждан из других стран эти деньги также были задействованы", - указала она.

Вместе с тем, по словам дипломата, изыскивать новые средства для киевского режима европейцам становится все сложнее.

"Брать их уже неоткуда, в Европе затянули пояса по горло", - отметила Захарова.